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【有相睇】怕遲買更貴！買家見單位企理有裝修　呎價歷史次高「照撲入市」 

股樓投資 17:41 2021/03/22

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新盤潮帶起的樓市小陽春「撻着」二手市場，就算是二、三綫屋苑也錄高價成交。利嘉閣黃毓文說，粉嶺牽晴間6座高層E室，實用面積393平方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，日前以599萬元易手，實用呎價約15,242元，以此呎價水平計，創歷史次高。

黃毓文續說，買家有感近期樓價有上升趨勢，加上成交暢旺，怕再遲買樓的話，樓價會升，所以加快入市。談到近期市況，代理說，牽晴間本月至今累錄約16宗成交，而現時屋苑則約有48個放盤，最低入場費由540萬元起。

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據了解，原業主於2007年6月以約116.8萬元購入上述單位，持貨約14年，現帳面賺482.2萬元，物業期內升值約4.1倍。

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撰文 : 黃卓賢

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