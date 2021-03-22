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【業績│燃氣股】新奧能源去年多賺一成　末期息連特別息派2.42元

股市 16:47 2021/03/22

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【業績│燃氣股】新奧能源去年多賺一成　末期息連特別息派2.42元

新奧能源 （02688） 去年純利增加10.7%至62.78億元（人民幣，下同），撇除購股權攤銷及其他收益的核心利潤升18.2%至62.37億元。新奧能源末期息增加25.7%至2.1元，集團同時派特別股息0.32元。

新奧能源去年天然氣零售銷售量增加10.2%至219.53億立方米，但基於氣價下降，天然氣零售業務收入輕微上升1.2%至405.1億元。期內新增18個中國城市燃氣項目，可供接駁城區人口增8.1%。

同業港華燃氣公布業績後曾漲一成，詳見【下一頁】

綜合能源業務方面，去年銷售量增75.9%至120.42億千瓦時。年內共有21個綜合能源項目完成建設並投入運營，累計已投運綜合能源項目達119個，為集團帶來冷、熱、電等總共120.42億千瓦時的綜合能源銷售量，增長75.9%。另有在建綜合能源項目24個，當在建及已投運項目全部達產後，綜合能源需求量可達318.61億千瓦時。

集團的多元化氣源採購策略令成本錄得顯著下降，天然氣零售業務及燃氣批發的毛利率分別上升1.8個百分點至16.0%及1.1個百分點至2%，令整體毛利率上升1.1個百分點至17.2%。期內淨負債比率降7.3個百分點至30.6%。

相關文章：中國燃氣與中石化達成訂戰略合作　推動天然氣、液化石油氣全產業鏈發展

 

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 燃氣股 天然氣 派特別股息 新奧能源（02688）

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