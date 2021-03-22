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美國亞裔最難搵工？ 長期失業率顯著高於非裔及白人

環球社會熱點 16:39 2021/03/22

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新型冠狀病毒疫情重挫美國經濟，失業率持續處於高位，惟疫情帶來的經濟苦楚，並非平均分布，調查發現，美國亞裔社群失業情況尤其嚴竣，疫情之下，亞裔長期失業問題較非裔、拉美裔及白人都要差。

英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題【下一頁】

亞特蘭大死者兒子眾籌生活費 獲捐超過2千萬【下一頁】

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查發現，截至去年第四季，多達46%失業的亞裔美國人，超過6個月無工開，比例顯著高於非裔的38%、白人的35%及拉美裔的34%。

報告指，亞裔美國人失業情況如此嚴重原因暫時未能確定，但初步推測可能是較多亞裔居於最受疫情影響的州分。

據統計，31%美國亞裔人口住在加州，而加州是封城持續最久的州分之一，第2多亞裔居住的紐約州，也是受疫情重大打擊的州分，失業問題是全國第3嚴重。

【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證【下一頁】

同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版）【下一頁】

事實上，亞裔人士在美國職場上弱勢，《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）刊登的一項調查報告指出，亞裔白領專業人士，是獲晉升至管理層機會最低的一群。亞裔升職速度明顯不及其他族裔，遭受不公平對待的問題卻遭社會漠視。

責任編輯：林建忠

社會矛盾 疫情 歧視 經濟 失業率 美國

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