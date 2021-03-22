【職場熱話】每天加班至11時　想辭職但怕被人說是「衰仔」　網民：走得快好世界

大多數人為了將來見面不尷尬，也會過了通知期才離職。近日有網民於網上討論區發文，指自己工作不開心，想辭職即走，怕被人說是「衰仔」。

樓主經歷：

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不少人支持樓主盡快辭職，認為已經日日加班，又工作不愉快，沒有留在這公司的理由。樓主更不需要擔心「衰仔」問題，因為公司若要裁員也不會和樓主談感情。

有網民說：「呢個世界冇話邊個冇左邊個唔得，唔好將自己放到咁大。」如果樓主的職位是真的很重要，公司自然會出手留人，相反公司任由他走，就表示樓主是可有可無。上班也只是為工資，如果因此而損害到心理健康就得不償失了。

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有網民理智分析，市道不好不能一時衝動就辭職，要考慮自身的財政問題。如果沒有經濟壓力，又有足夠存款來生活一段日子，就可以考慮辭職。

不過也要在通知期上班，將來新工作可能會需要資歷查核, 和公司好來好去。在通知期教同事接手工作，同時找新工作，大假補錢也可幫補一下財政狀況。

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責任編輯：張瑋婷