JUMPSTARTER 2021環球創業比賽雙冠軍誕生　全線上舉辦規模歷屆之最

由阿里巴巴香港創業者基金（下稱基金）主辦的全球最大型線上創業比賽「JUMPSTARTER 2021環球創業比賽」總決賽早前圓滿結束，最終由從事智能機械人業務的Rice Robotics及從事光學及AR技術方案的北京靈犀微光科技在最後10強中突圍而出，成為冠軍。

兩隊優勝初創隊伍將可獲得基金最多合共400萬美元的投資，而是次活動的合作夥伴香港數碼港管理有限公司及香港科技園公司亦正考慮作聯合投資，共同扶持初創成長。

除了資金之外，為了進一步支持初創茁壯成長，基金將JUMPSTARTER 2021首5名隊伍可以參與「阿里巴巴青年創業者培訓計劃」（The Alibaba Netpreneur Training program）的名額，擴大至首20名隊伍均可參與，希望進一步通過計劃為初創在人脈及更多不同資源上帶來支持。

▲ 今屆活動期間舉辦了逾220場線上初賽，從2,000份申請中選出最後10強。

▲ 在總決賽階段，最後10強須在線上向一眾投資人及專家評委進行路演。

因應疫情，今屆比賽首次以全線上方式舉辦，一共收到來自全球100個國家及地區超過2,000份申請，期間舉辦了逾220場線上初賽，吸引超過12.6萬名粉絲及支持者參與，規模屬歷屆之最，反映疫情無阻初創及其支持者的熱情。

有關JUMPSTARTER 2021詳情，可瀏覽：www.jumpstarter.hk/tc 以獲取更多資訊。



（資料由客戶提供）