傳LG將直接結束手機業務 業界指出售有困難

曾為全球第三大手機生產商南韓品牌LG，今年一月時傳出擬將手機業務出售消息，不過據彭博社消息，LG可能結束智能手機業務，而不是將其出售。據外電最新引述消息人士透露，LG與潛在買家協商失敗，無合適的公司接手業務，將直接關閉行動通訊部門。

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報道指，LG傳出出售手機業務消息後，越南最大民營綜合企業集團Vingroup和德國福斯集團（Volkswagen AG）都曾是潛在的買家，但據稱雙方的協商破局。消息人士表示，考慮到LG智能手機全球市佔率僅約1%，僅餘南韓及北美市場，難以找到開出高價的買家。

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據報導，LG電子智慧手機部門已經連續23季虧損，總計赤字達5兆韓圜（約350億港元），其上半年的新手機上市計劃亦已擱置，包括首款捲屏手機「LG Rollable」也可能不會進入市場。

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責任編輯：陳楚琨

