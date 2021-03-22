歐洲最大雲端供應商OVHcloud法國資料中心起火 360萬間公司網站平台受影響 有資料永久遺失

雲端科技讓不少依賴網絡儲存的用家生活上更加方便，就算自己家中要換電腦，也不怕資料遺失。不過，雲端上的資料主要都要靠伺服器儲存，如果資料中心稍有不測，其實資料都會遺失。最近歐洲最大規模的雲端服務供應商OVHcloud，處於法國的資料中心起火，部分資料永久遺失。

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據報今次OVHcloud資料中心起火至少令360萬間銀行、電子商務網站、網上遊戲平台、新聞、通訊等網站平台癱瘓，搶修時間至少要1個星期，更有資料因起火事故而永久失去。

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身為歐洲最大、全球第 3 大代管服務商，OVHcloud 近年積極擴大雲端服務。為了擴大雲端運算與代管服務範圍，OVH 這些年持續在全球擴建資料中心據點，截至 2020 年底，該公司在全球 4 大洲擁有 31 座數據中心，一共部署多達 40 萬台伺服器，服務全球 160 萬名客戶，但因一場大火而嚴重受打擊。

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責任編輯：翁嘉陽