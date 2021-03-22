【英鎊定期存款】英鎊10厘高息定存最後倒數 追息族季結前搶乘尾班車

▲ 美債息抽高推升美元，累英鎊轉弱。

不少港人甚關注英鎊走勢，近期美債息高企推升美元，累非美貨幣轉弱，英鎊也欲升乏力，專家亦爭相下調目標價。市場料鎊滙兌美元約在1.3有支持，上望1.43，但中美資兩大行齊料年底目標價失守1.4關，花旗及信銀國際皆預期為1.39。不過，專家補充，英國疫苗的接種情況遠較歐洲好，市場續炒經濟復甦概念，遂料英鎊可跑贏歐元。

此外，港銀提供英鎊高息優惠不少於3月底到期，包括恒生（00011）、集友及花旗等，若追息族想博賺息彌補滙價走弱，宜先鎖定特惠息。

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專家又預期，現市况仍備受美債息衝高所困擾，為環球股滙債掀陣痛。

東亞（00023）財富管理部首席投資策略師李振豪對媒體解釋，雖然聯儲局議息後放風暫無意收水，但實際上已開始逐漸收緊過剩流動性，尤其是收緊銀行的資本要求。上周五（3月19日）聯儲局主席鲍威爾指，不再延長3月底到期的銀行補充槓桿率（SLR），分析料銀行須回補約1.6萬億美元的準備金，料將再沽債冀應付監管要求，剌激美債息再上。外電更指，3月首兩周，看淡美債者累計已沽了800億美元。市料10年債息於今年底有可能試衝兩厘，間接推升美元。

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至於英鎊滙價方面，花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，英倫銀行剛於上周四(3月18日)議息後，委員會總結自上次議息會議後，聲稱英國金融大環境並沒有收緊，但該行認為當地的金融環境已收緊，而英倫銀行並沒有作出反應，反映其偏鷹取態。

黃栢寧預期，英國失業率高企會維持一段時間，並有必要採取額外刺激措施，有機會延長500億英鎊購買資產計劃，直至2022年中，但相信毋須再減息。今年英鎊高低位預測為1.36至1.43，年底預測為1.39。黃栢寧補充，歐元料跑輸英鎊，該行對歐元高低位預測介乎1.18到1.23，年底目標為低位1.18。

英鎊目標價 兩專家料年底見1.39

信銀國際首席經濟師廖群博士說，英鎊今年的上落區間在1.34至1.42，年底目標1.39。

另方面，不少大行的特惠息於月底屆滿。花旗銀行發言人指，由即日起至3月31日，客戶於該行以新資金等值廿萬港元、或相約的美元，兌換英鎊或歐元，並開立1個月定期存款，齊享1.2厘年利率。不過，須有兩大注意，首先、只適用於全新客戶，以及過去6個月內未有進行1萬美元等值的外幣交易(惟港元兌美元及美元兌港元的交易除外)的現有客戶；其二、 優惠不適用於透過網上、或流動電話理財開立的定存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪