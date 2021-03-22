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【職場平等】蘋果公開最新員工多樣性資料　女性員工佔比創新高

科技 16:20 2021/03/22

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蘋果繼2018年後，終在近日公開了員工多樣性和包容性報吿，表明該企承諾的更具包容性並未食言。

蘋果（Apple）近年極力推廣「多元與包容」的新職場文化，強調尊重且保有個人差異性，提升員工個人獨特性帶來的價值，讓員工產生自我認同及工作歸屬感。蘋果繼2018年後，終在近日公開了員工多樣性和包容性報吿，表明該企承諾的更具包容性並未食言。

【蘋果動向】為春季發布會鋪路？蘋果官網停售高配置版21.5吋iMac

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根據蘋果的數據顯示，上一次提供員工人數的資料是在2018年。蘋果將員工多樣性細分為公司的不同部門，包括高級主管、零售部門和零售主管。

整體而言，蘋果在2020年，43%的開放式領導職位和29%的研發職位由來自代表性不足的社區人員填補。其中亞洲人在蘋果員工團隊的佔比也從2018年的23%上升到2020年的27%，白人員工的比例則從2018年下降了3%，其他族羣則保持原有份額。

至於性別多樣化方面，女性在蘋果所有員工中的比例為34%，高於2018年的33%和2014年的30%，創下歷史新高。而自2014年，30歲以下的員工中，女性比例從31%上升到40%。蘋果表示，在過去2年新招聘的零售人員中有42%是女性。而自去年1月，該公司49%的零售領導職位由女性擔任。

性別多樣化方面，女性在蘋果所有員工中的比例為34%，高於2018年的33%和2014年的30%，創下歷史新高。

蘋果行政總裁Tim Cook自上任以來，一直都相當看重職場多樣性的議題。近年也推出不同政策，吸引更多女性人才加入，例如在每個女性員工生產後，都會給予18周的有薪產假及6周的無薪假期。另外也為了輔助女性員工無後顧之憂地規劃職涯計畫，甚至為女性員工負擔凍卵費用。

【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力

責任編輯：曾曉汶

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