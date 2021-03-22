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從不諳英文到競逐地方議席 女脫北者在英國重獲新生

環球社會熱點 16:57 2021/03/22

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英國因新冠肺炎疫情，把原定於去年舉行的地方及市長選舉，順延至今年5月舉行。其中有由北韓逃脫至英國的女脫北者，以保守黨候選人身份參加大曼徹斯特地方選舉。若她勝出英國地方選舉，將成為首位在北韓以外國家擔任政職的脫北者。

英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題 【下一頁】

由北韓脫逃到英國已有13年時間的女脫北者Jih-yun Park，將代表保守黨參加大曼徹斯特市奧爾德姆（Oldham）郊區的Moorside選舉。Jih-yun Park於1998年設法逃離北韓進入中國領土，但以失敗告終，隨後更被遣返北韓遭受酷刑。

其後於2008年，52歲的Jih-yun Park再次嘗試逃離北韓並成功抵達英國。雖然她不諳英文，但在周圍社區幫助下很快適應新生活，更表示當地給了她「無盡的機會及幸福感」（lots of opportunities and happiness） 。

新冠疫情減少擁抱 英國花籃生意逆市變好 【下一頁】

因此Jih-yun Park表示，希望成為地方議員能回饙及幫助居民，以報答他們為自己提供重生機會。她亦承認現時腦海不時會浮現當年在北韓的負面經歷，到現時仍會發惡夢，但這些經歷啟發了她對人權問題的關注。

Jih-yun Park的選舉專頁提及指，「英國現在是我的家」（now the UK is my home），表示自己除了以仁慈的心與人交流外，亦會無條件幫助遇到困難的人。據悉當地最少有3名分別以工黨及獨立身份參選的候選人競逐議席。

責任編輯：郭麗明

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