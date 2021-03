從不諳英文到競逐地方議席 女脫北者在英國重獲新生

英國因新冠肺炎疫情,把原定於去年舉行的地方及市長選舉,順延至今年5月舉行。其中有由北韓逃脫至英國的女脫北者,以保守黨候選人身份參加大曼徹斯特地方選舉。若她勝出英國地方選舉,將成為首位在北韓以外國家擔任政職的脫北者。

由北韓脫逃到英國已有13年時間的女脫北者Jih-yun Park,將代表保守黨參加大曼徹斯特市奧爾德姆(Oldham)郊區的Moorside選舉。Jih-yun Park於1998年設法逃離北韓進入中國領土,但以失敗告終,隨後更被遣返北韓遭受酷刑。

其後於2008年,52歲的Jih-yun Park再次嘗試逃離北韓並成功抵達英國。雖然她不諳英文,但在周圍社區幫助下很快適應新生活,更表示當地給了她「無盡的機會及幸福感」(lots of opportunities and happiness) 。

因此Jih-yun Park表示,希望成為地方議員能回饙及幫助居民,以報答他們為自己提供重生機會。她亦承認現時腦海不時會浮現當年在北韓的負面經歷,到現時仍會發惡夢,但這些經歷啟發了她對人權問題的關注。

Jih-yun Park的選舉專頁提及指,「英國現在是我的家」(now the UK is my home),表示自己除了以仁慈的心與人交流外,亦會無條件幫助遇到困難的人。據悉當地最少有3名分別以工黨及獨立身份參選的候選人競逐議席。

