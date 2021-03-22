【周末好去處】赤柱廣場「寵物海濱嘉年華」  連續兩個周末舉行市集及工作坊（多圖）

▲ 領展赤柱廣場將於3月31日至4月30日舉辦「Paws Galaxy」活動。

近年飼養寵物風氣盛行，為方便帶同寵物享受消閒及購物樂趣，領展赤柱廣場將於3月31日至4月30日舉辦「Paws Galaxy」活動，以「星系」為主題打造多個打卡熱點。此外，赤柱廣場於4月3、4、10及11日連續兩個周末更會舉辦全港最大型的「寵物海濱嘉年華」，為寵物及主人提供一系列工作坊、消費換領活動及主題市集。

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「Paws Galaxy」特別打造四大戶外「星系」打卡熱點，此外，本地著名動物藝術畫家LeonLollipop為是次活動特別創作主題展品，以藝人洪永城的牧羊犬Coco為主角，畫出超過2.4米高打卡牆。而赤柱廣場Paws Galaxy「寵物海濱嘉年華」將於4月3、4 、10及11日連續兩個周末舉行，特設一連串精彩工作坊，包括毛孩瑜伽及按摩、毛孩訓練示範、獸醫諮詢及穴位保養、寵物美容護理及諮詢，以及毛孩障礙體驗等。美利樓亦設有逾20個特色攤位，售賣本地手作寵物主題精品、用品及各式食品。

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即日在赤柱廣場或美利樓消費滿600元或以上，即可換領DogLemi可折疊防水寵物碗1個以及1小時免費泊車優惠。追蹤@stanleyplazahk Instagram專頁，更可免費獲取星球印章收集卡一張。於商場內集齊印章，可免費換領Yum Me Print 相片乙張或 Hill’s 寵物食品乙份。

設慈善狗巴士 捐款60元可乘搭

為方便參與活動人士和愛犬往返活動場地，赤柱廣場將與狗狗巴士合作，於4月3、4、10及11日接載毛孩愛好者及愛犬往返九龍、新界及赤柱廣場。每位乘客只需捐出60元（來回程，包括一人及一狗），即可乘坐，車資將全數撥捐「救狗之家」。

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責任編輯：蘇穎琪