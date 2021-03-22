房委會將於4月起　把差餉寬免轉歸租戶

房委會將由2021年4月開始，將財政司司長在本年二月《財政預算案》提出的2021／22年度四季差餉寬免，轉惠予其住宅及非住宅租戶。

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房委會發言人今日（22日）表示，房屋署將於4月起至2022年3月，為期12個月內，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們。而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

至於非住宅樓宇租戶方面，房委會商業樓宇小組委員會通過，按『無所損益』的原則，把房委會非住宅樓宇（停車場除外）2021／22年度差餉寬免款額轉惠予轄下非住宅樓宇租戶／暫准證持有人。他們可以由2021年4月至2022年3月獲寬免每月差餉，首兩季以每個應課差餉非住宅物業每季5,000元為上限，其後兩季則以每個應課差餉非住宅物業每季2,000元為上限。



另外，房委會轄下的晴朗、駿洋、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、屏欣、碩門、水泉澳、天恩、欣田及迎東十三個整體承租街市承租商亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。

發言人續指，由於個別泊車位使用者的差餉寬減額不多，而把差餉寬減額攤分會涉及大量行政費用，故商業樓宇小組委員會通過，按照以往轉惠差餉寬減額的做法，不把停車場包括在是次差餉寬減轉惠安排內。



房委會轉惠予住宅及非住宅租戶／暫准租用證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為23.76億元及6,150萬元。房屋署將個別通知住宅及非住宅租戶／暫准租用證持有人有關的具體安排。

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責任編輯：黎淑雯

