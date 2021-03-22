亞特蘭大死者兒子眾籌生活費 獲捐超過2千萬

上周美國佐治亞州阿特蘭大（Atlanta）發生連環槍擊案，導致8人死亡，當中6人是亞裔。其中一名韓裔死者兒子在網上發起眾籌，表示自己和弟弟，失去單親母親後生計出現問題。目前已經籌得超過270萬美元（約2,106萬港幣），兒子在網上表示感謝，感激之前無法用言語表達。

51歲的韓裔死者格蘭特（Hyun Jung Grant），育有兩名兒子，分別為22歲的朴蘭迪（Randy Park）以及21歲的艾力（Eric）。朴蘭迪在眾籌GoFundMe網頁表示，自己和弟弟來自單親家庭，母親需要長時間工作，有時甚至需要離家數日甚至數周以賺取一家人的洗費。他形容格蘭特是自己其中一個朋友，對自己和弟弟都有巨大影響。

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朴蘭迪指自己甚至無時間為母親的死感到傷心，因為需要為自己和弟弟未來數月，甚至一年的生活作打算。除了母親以外，兩兄弟在美國舉目無親，其餘親人全在南韓無法前往美國。

消息發佈後，朴蘭迪獲得超過7萬人捐款，成為網站第一熱門眾籌。眾籌原本目標是2萬美元（約15.6萬港元），現時已經籌得超過270萬美元（約2,106萬港幣），遠超目標。朴蘭迪對所有曾經捐款的人表示感謝，形容沒有說話可以準確地傳達自己的感激。他指自己可能從未見過，亦未曾聽過捐款人，簡直難以相信他們的存在，但仍然需要表示感謝。

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因為槍殺事件中，大部分死者為亞裔女性，所以外界一度懷疑事件涉及種族問題。

責任編輯：李俊儀