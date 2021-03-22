  • 20°C
香港時間 : 2021322日 (一) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞特蘭大死者兒子眾籌生活費 獲捐超過2千萬

環球社會熱點 16:47 2021/03/22

分享：

上周美國佐治亞州阿特蘭大（Atlanta）發生連環槍擊案，導致8人死亡，當中6人是亞裔。其中一名韓裔死者兒子在網上發起眾籌，表示自己和弟弟，失去單親母親後生計出現問題。目前已經籌得超過270萬美元（約2,106萬港幣），兒子在網上表示感謝，感激之前無法用言語表達。

51歲的韓裔死者格蘭特（Hyun Jung Grant），育有兩名兒子，分別為22歲的朴蘭迪（Randy Park）以及21歲的艾力（Eric）。朴蘭迪在眾籌GoFundMe網頁表示，自己和弟弟來自單親家庭，母親需要長時間工作，有時甚至需要離家數日甚至數周以賺取一家人的洗費。他形容格蘭特是自己其中一個朋友，對自己和弟弟都有巨大影響。

同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版） 【下一頁】

朴蘭迪指自己甚至無時間為母親的死感到傷心，因為需要為自己和弟弟未來數月，甚至一年的生活作打算。除了母親以外，兩兄弟在美國舉目無親，其餘親人全在南韓無法前往美國。

消息發佈後，朴蘭迪獲得超過7萬人捐款，成為網站第一熱門眾籌。眾籌原本目標是2萬美元（約15.6萬港元），現時已經籌得超過270萬美元（約2,106萬港幣），遠超目標。朴蘭迪對所有曾經捐款的人表示感謝，形容沒有說話可以準確地傳達自己的感激。他指自己可能從未見過，亦未曾聽過捐款人，簡直難以相信他們的存在，但仍然需要表示感謝。

拜登批針對亞裔行徑 籲美國人挺身而出 【下一頁】

因為槍殺事件中，大部分死者為亞裔女性，所以外界一度懷疑事件涉及種族問題。

責任編輯：李俊儀

相關文章

日本嬰兒甫出生即確診新冠肺炎 疑遭母親傳染
今日
日本嬰兒甫出生即確診新冠肺炎 疑遭母親傳染
薩爾瓦多衝浪運動員慘被閃電劈死 原有望角逐東奧
今日
薩爾瓦多衝浪運動員慘被閃電劈死 原有望角逐東奧
新冠疫情減少擁抱 英國花籃生意逆市變好
今日
新冠疫情減少擁抱 英國花籃生意逆市變好
英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題
今日
英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題
印度官員斥破爛牛仔褲邪惡 網民出圖反駁（附組圖）
今日
印度官員斥破爛牛仔褲邪惡 網民出圖反駁（附組圖）
單親家庭 南韓 槍擊 亞特蘭大 佐治亞 美國

上一篇文章

從不諳英文到競逐地方議席 女脫北者在英國重獲新生

下一篇文章

美國亞裔最難搵工？ 長期失業率顯著高於非裔及白人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【阿斯利康疫苗】德國挪威專家聲稱 發現血栓成因
【阿斯利康疫苗】德國挪威專家聲稱 發現血栓成因
據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
【阿斯利康疫苗】挪威決定暫不恢復接種 丹麥再多一人接種後死亡
【阿斯利康疫苗】挪威決定暫不恢復接種 丹麥再多一人接種後死亡
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間17:00）
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐