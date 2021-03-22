【樓市熱話】黃大仙公屋近30年樓齡　61萬買得過？　網民：無錢都要買

想擁有自己的房子並不容易，要有充足的預算和合適的時機才能買到心儀的單位。近日有網民於網上討論區發文，指自己在考慮租置計劃，購入現在自住的地方。

樓主經歷：

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不少網民都同意樓主要購入這個單位，更分析指如果將來父親去世了，樓主入息超標就不能繼承公屋。考慮到未來在外租住一樣大小單位，幾年所合共租金，其實和現在購入公屋的金額差不多，樓主理應要買。買私樓的雜費也不止61萬，公屋租置計劃真是十分划算。

網民研究，樓主若想購入該單位，做十成按揭，供15年都只需要月供4000元不到；更指4000元在市區連租車位也不行，公屋值得投資。

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除此之外，網民更建議樓主可以樓換樓，購入後即轉賣也可以賺多200萬左右。而且公屋位置在黃大仙，市價分分鐘能翻倍。有人覺得：「買左就係資產，重要值過百萬，只係比而家比多幾千蚊月供，係財富增值，唔係負擔。」他建議樓主以自己的名義購入，然後父親和奶奶就可以排特快公屋，到時就可以有兩套房子在手。

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責任編輯：張瑋婷