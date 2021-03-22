  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 22:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】黃大仙公屋近30年樓齡　61萬買得過？　網民：無錢都要買

股樓投資 18:14 2021/03/22

分享：

想擁有自己的房子並不容易，要有充足的預算和合適的時機才能買到心儀的單位。近日有網民於網上討論區發文，指自己在考慮租置計劃，購入現在自住的地方。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4
  •  

不少網民都同意樓主要購入這個單位，更分析指如果將來父親去世了，樓主入息超標就不能繼承公屋。考慮到未來在外租住一樣大小單位，幾年所合共租金，其實和現在購入公屋的金額差不多，樓主理應要買。買私樓的雜費也不止61萬，公屋租置計劃真是十分划算。

網民研究，樓主若想購入該單位，做十成按揭，供15年都只需要月供4000元不到；更指4000元在市區連租車位也不行，公屋值得投資。

【大行報告】里昂力撐永升生活服務 指遭沽空機構嚴重低估 上調投資評級至「買入」【下一頁

除此之外，網民更建議樓主可以樓換樓，購入後即轉賣也可以賺多200萬左右。而且公屋位置在黃大仙，市價分分鐘能翻倍。有人覺得：「買左就係資產，重要值過百萬，只係比而家比多幾千蚊月供，係財富增值，唔係負擔。」他建議樓主以自己的名義購入，然後父親和奶奶就可以排特快公屋，到時就可以有兩套房子在手。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

黃大仙 公屋 網上討論區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元
【美股焦點】ARK最新予Tesla目標價3000美元　最牛情況更可達4000美元
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力