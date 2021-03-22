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【新股IPO】Deliveroo英國IPO上市估值達近950億元

新經濟追蹤 16:05 2021/03/22

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【新股IPO】Deliveroo英國IPO　上市估值達近950億元

英國外賣平台Deliveroo 周一表示，IPO的定價區間確定為每股3.9至4.6英鎊，按定價區間計，公司估值將達76億英鎊至88億英鎊（相當於946億港元）（未計行使超額配股權）獲亞馬遜支持的Deliveroo 是英國7年來最大的IPO 。

Deliveroo 補充稱，今年1月和2月，其平台上的總交易額與2020年同期相比增長了121%；英國及愛爾蘭的總交易額按年上升130%，其他市場的總交易額則按年增加112%。

Deliveroo行政總裁許子祥指出，於2021年初表現強勁，而在這增長迅速的龐大網上外賣市場中，集團只是剛剛起步，面前還有無盡的機遇。

是次IPO發行股份包括股東售股及發行價值約10億英鎊的新股。

【新股IPO】Deliveroo戶戶送倫敦上市　擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

【戶戶送】Deliveroo上市前向速遞員派1.7億獎金　最高可獲分10.5萬元

【新股IPO】Deliveroo戶戶送最快3月公布英國上市計劃　傳已委聘高盛摩通

 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

英股 Deliveroo 英國 IPO

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