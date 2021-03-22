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【新股IPO】Deliveroo戶戶送英國IPO　上市估值近950億港元

新經濟追蹤 16:33 2021/03/22

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Deliveroo戶戶送英國IPO　上市估值近950億港元

英國外賣平台Deliveroo戶戶送周一表示，IPO的定價區間確定為每股3.9至4.6英鎊。按定價區間計，未計行使超額配股權前，Deliveroo估值將達76億英鎊至88億英鎊（相當於818億至946億港元）。Deliveroo是次招股獲亞馬遜支持，並是英國7年來最大的IPO。

Deliveroo 補充，今年1月和2月，其平台上的總交易額與2020年同期相比增長了121%；英國及愛爾蘭的總交易額按年上升130%，其他市場的總交易額則按年增加112%。

Deliveroo行政總裁許子祥指出，於2021年初表現強勁，而在這增長迅速的龐大網上外賣市場中，集團只是剛剛起步，面前還有無盡的機遇。

是次IPO發行股份包括股東售股及發行價值約10億英鎊的新股。

與內地外賣平台龍頭美團 （03690） 最新市值達1.89萬億港元計，Deliveroo 估值不足美團十分之一。

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編輯：吳敏芳

英股 Deliveroo 英國 IPO
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