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本周公布業績 重點港股一覽

股樓投資 20:11 2021/03/22

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本周繼續是港股業績期，當中重頭戲固然是三大科網巨頭：騰訊(00700)、小米(01810)和美團(03690)，都會在本周公布業績。當中市場關注點除了騰訊盈利能否再創新高，以及在新監管環境下，會否透露公司金融業務的最新策略。除了上述科網股，多間大型內銀包括建行(00939)和工行(01398)，亦會在本周公布業績。

本周公布業績重點港股一覽：

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【小米1810】小米下周一舉行 春季新產品發布會 有網民猜測會推出...  詳情請看【下一頁

近期股價表現較突出的內銀股招商銀行（03968）亦剛公布業績。截至去年，集團純利約973.4億元人民幣，按年升約4.8%。集團更同時宣布，旗下財富管理部門招銀理財，將引入美國摩根大通（美：JPM）為戰略投資者，以及增持台州銀行股權至近25%。招行周一大升4%收報63.2元。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939） 港股

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