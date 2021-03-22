怎樣把握投保時機? 一文看清購買產品、報稅等注意事宜

除了認識「扣稅三寶」外，納稅人還有不同的注意事項，把握投保時機，以免得不償失！

問：甚麼時候投保？

答：若希望趕及2020/2021稅務年度享有稅務優惠，市民須於今年3月31日稅季完結前完成投保，方可扣稅。

問：如何購買合適的扣稅產品?

答：納稅人須從兩大方面考慮。

一，是否需繳付17%稅率，除了扣稅三寶外，稅務局亦設有不同的稅務寛免，例如供養父母免稅額、居所貸款利息扣稅及已婚人士免稅額等，故納稅人需清楚自己需要繳交多少稅務金額才可知道享有最「慳」的扣稅優惠。

2020/21稅務年快結束！認識「扣稅三寶」齊做慳稅市民：【下一頁】

二，究竟想要減稅額或是少交保費，不論自願醫保或延期年金，扣稅金額均有上限，加上消費者均需要長期投保相關產品，若為拿取更多扣稅額，而白白支付高於扣稅金額的保費，便得不償失。

問：成功投保後，該怎樣報稅？

答：在報稅時，三者均不用提交其供款證明文件，但保留為期6年（由有關課稅年度完結起計）的證明文件，包括保險公司發出延期年金保單年度摘要或保費支付紀錄、強積金受託人發出的可扣稅自願性供款概要及自願醫保保費收據及年度保單結單，以備稅務局查核。值得注意，若同時申索「合資格延期年金（QDAP）」和「可扣稅強積金自願性供款（TVC）」，將會按次序由扣除TVC供款，然後才扣除QDAP保費。

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責任編輯：潘曉豐