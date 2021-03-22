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【支持小店】 OpenRice夥Visa推餐飲優惠　消費滿200元最多享75折

商業 16:15 2021/03/22

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OpenRice《開飯喇！》 將與Visa共同推出飲食優惠加獎賞。

過去一年多，疫情使飲食業受到嚴重打擊。OpenRice《開飯喇！》 將與Visa共同推出飲食優惠加獎賞，希望可以協助小店走出逆境。

【香港出口】出口指數39.0較上季增2.8點　珠寶及玩具行業反彈最強勁

由3月22日至5月21日期間 ，OpenRice新推出的O2O電子支付系統OpenRice Pay，將與Visa推出「#小店要支持」計劃合作，帶來飲食優惠加獎賞。與此同時， OpenRice亦藉此為小店提供「免按金、免租機費」的方案，零成本安裝OpenRice Pay系統，可一站式簡易設置信用卡及錢包支付工具。

OpenRice與Visa合作推出的折扣獎賞包括：

OpenRice Pay優惠
活動期間，顧客凡惠顧參加了「#小店要支持」的餐廳，消費滿200元或以上，並透過OpenRice Pay以Visa卡結賬，可即時扣減50元，最高可享75折。每名OpenRice會員及每張Visa卡，每日只可享優惠一次。

額外獎賞
於活動期間，首100位會員於指定餐廳以Visa 卡使用以上OpenRice Pay優惠滿5次或以上，可額外獲得100元優惠；得獎優惠可於OpenRice Pay結賬時使用。

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責任編輯：葉泳珊

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