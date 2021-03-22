【新冠疫苗】阿斯利康疫苗 經美國試驗顯示高達79％有效率

阿斯利康（AstraZeneca）表示，與牛津大學共同研發的新冠疫苗在一項大型美國試驗中預防症狀性疾病的有效率達79%，而對預防嚴重疾病、死亡和住院方面更有100%有效率。

歐藥管局宣布阿斯利康疫苗安全 德法意率先恢復為民接種 【下一頁】

在歐洲藥品管理局（EMA）和世界衛生組織（WHO）稱對血液凝結報告進行調查後指出其收益大於風險後，許多國家恢復使用阿斯利康疫苗，並獲得最新數據。

好處大於風險 世衛建議繼續使用阿斯利康疫苗 【下一頁】

阿斯利康表示，獨立安全委員會在美國試驗中對血凝塊以及腦靜脈竇血栓（CVST）進行了詳細審查，在神經科學家的研究下，發現腦靜脈血栓是在腦內極為罕見的血凝塊。公司亦指，是次試驗大約有3萬多名志願者，結果發現血栓形成或以血栓形成為特徵的事件並沒有因為疫苗的接種而帶來增加的風險，與此同時，腦靜脈竇血栓亦在試驗中沒有任何發現。

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責任編輯：羅浩濂