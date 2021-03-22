【北水基金】281隻北水新基金等撈底 入市彈藥高達6657億

▲ 春節後內地新基金發行驟縮，但今年首3個月已募資逾萬億元，為第2大單季吸金最勁。

內媒指，早前已完成募集的北水基金，約有281隻開始建倉，但主要是低配小量低吸，偏股型產品的倉位甚低，半數已入市買股僅佔組合約15%，有業界推算，吼位入市的彈藥，涉資約6657億元（人民幣，下同）。另有逾廿隻公募基金最近已成功發售，這批生力軍亦吸金710億元，伺機入市。未來一個月約有45隻產品力爭上架，單以本周計，約26隻基金望能逆市出台。至於首季的吸金成績暫時逾萬億元，東方財富Choice引述統計數據指，截至上周五（3月19日），今年新基金發行總規模1.05萬億元，為史上第2大吸資最勁季度，較去年第3季破紀錄的1.28萬億元、少兩千多億元。

北水淨流入港股，今年累計逾3170億【下一頁】

不過，網紅基金轉蝕會否引爆贖回潮，仍備受關注。內媒指，阿里巴巴（09988）旗下支付寶有新上線功能，把偏股型產品的基民虧損分布圖曝光，有名牌基金一年的回報倍升，但眼下八成捧場客卻蝕錢，專家歸咎4大蝕錢原因，包括：（1）追漲殺跌，尤其是今年初盲目高追的新生代，跌市慌忙急沽；（2）跟風盲搶熱搜基金，卻乏耐性作長揸，調查指52%基民持貨少於一年，當中16%更不足半年；（3）頻密短炒，90後一心博搵快錢，導致「炒股不如炒基」成風，可惜投機客卻眼光欠準；（4）拒作月供等定額投資，難發揮平均成本法，有效對應波動市。分析又指，牛年至今星級的網紅基金全部見紅，平均至少急挫兩成；但放眼一年計，卻勁賺50%或以上。

專家忠告，基金長揸8年以上已皆獲正數，若能持貨15年，年率化回報更高達19%。官媒亦引述業界狠批中介商，個別為貪新基金的分佣較高，猛推爆款產品等歪風，妄顧不同投資者的風險承受能力。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪