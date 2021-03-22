【大行點睇】煤氣去年業績大致符合市場預期 滙豐研究上調目標價至12.5元

中華煤氣（00003）上周五（19日）公布截至去年12月底止全年業績，營業額409.3億元，按年升0.7%，純利60.1億元，按年跌13.8%；每股盈利33.8仙。集團建議派發紅股，維持每20股現有股份可獲派一股新股，同時分派末期息每股23仙，連同中期息每股12仙，全年共派息每股35仙。

業績後大行陸續發表研究報告，其中滙豐環球研究發表報告指，煤氣去年業績符合該行預期，並相信集團今年的經營前景會有改善，其中香港燃氣業務今年的氣量料可重錄低單位數增長，因此維持煤氣「持有」評級，考慮估值較同業具溢價，目標價由11.9元上調至12.5元，並調升集團今明兩年每股盈利預測分別8%及10.5%。

另一大行瑞信則維持煤氣「 跑輸大市」評級，但調升目標價，由9.6元上調至10.1元，並將今明兩年每股盈測調升5%。報告提到，集團去年核心盈利上升3%至73億元，略好過市場預期，主要由於下半年強勁的經營盈利所支持，而派息升5%也符合該行預期。受到疫情影響，售氣量減少3%，但由於成本控制得好，經營利潤上升7%。

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記者﹕郭秀慧