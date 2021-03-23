【智取英文@iM網欄】2大方法 如何寫出5**的文句

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【電子煙監管】中國加強電子煙監管 思摩爾開市跌15%中煙升15%
作文時唔少同學係選用複雜句式上有困難，今日會比D 例子教大家如何將普通句子改寫成 5** 句子
好多時大家都會想講: 香港有好多就業機會包括酒店, 金融等。
大多同學都係寫 – There are a lot of job opportunities such as hotel and finance industry.
你可以用
1. xxx is home to a myriad of (很多) opportunities
取代a lot of
2. inclusive of 名詞 = including 名詞 = such as 名詞
句式多元化好重要的，記得Save 底佢，下次作文用咗佢
變成：
Hong Kong is home to a myriad of job opportunities in different fields, inclusive of the hotel business, retail business, finance business, you name it.
另外，任何時候都應該記住作文的基本要求，萬萬不可以犯低級錯誤，例如：
寫作時，應避免用 “I” 為主詞來闡述。若要讓文章更有公信力或說服力，盡量以第三人稱作為主語。
縮寫看起來較為口語，因此在正式文書中應避免使用縮寫。舉例來說， “should not” 和 “shouldn’t”，“should not” 較正式。
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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。
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欄名 : 智取英文