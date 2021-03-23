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【智取英文@iM網欄】2大方法 如何寫出5**的文句

名人薈萃 09:59 2021/03/23

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作文時唔少同學係選用複雜句式上有困難，今日會比D 例子教大家如何將普通句子改寫成 5** 句子

好多時大家都會想講: 香港有好多就業機會包括酒店, 金融等。

大多同學都係寫 – There are a lot of job opportunities such as hotel and finance industry.

你可以用

1. xxx is home to a myriad of (很多) opportunities

取代a lot of

2. inclusive of 名詞 = including 名詞 = such as 名詞

句式多元化好重要的，記得Save 底佢，下次作文用咗佢

變成：

Hong Kong is home to a myriad of job opportunities in different fields, inclusive of the hotel business, retail business, finance business, you name it.

另外，任何時候都應該記住作文的基本要求，萬萬不可以犯低級錯誤，例如：

  1. 用了主觀角度來寫 （Diary, Journal 自己角度除外）

寫作時，應避免用 “I” 為主詞來闡述。若要讓文章更有公信力或說服力，盡量以第三人稱作為主語。

  1. 使用縮寫 （Script 除外）

縮寫看起來較為口語，因此在正式文書中應避免使用縮寫。舉例來說， “should not” 和 “shouldn’t”，“should not” 較正式。

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

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