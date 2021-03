【智取英文@iM網欄】2大方法 如何寫出5**的文句

作文時唔少同學係選用複雜句式上有困難,今日會比D 例子教大家如何將普通句子改寫成 5** 句子

好多時大家都會想講: 香港有好多就業機會包括酒店, 金融等。

大多同學都係寫 – There are a lot of job opportunities such as hotel and finance industry.

你可以用

1. xxx is home to a myriad of (很多) opportunities

取代a lot of

2. inclusive of 名詞 = including 名詞 = such as 名詞

句式多元化好重要的,記得Save 底佢,下次作文用咗佢

變成:

Hong Kong is home to a myriad of job opportunities in different fields, inclusive of the hotel business, retail business, finance business, you name it.

另外,任何時候都應該記住作文的基本要求,萬萬不可以犯低級錯誤,例如:

用了主觀角度來寫 (Diary, Journal 自己角度除外)

寫作時,應避免用 “I” 為主詞來闡述。若要讓文章更有公信力或說服力,盡量以第三人稱作為主語。

使用縮寫 (Script 除外)

縮寫看起來較為口語,因此在正式文書中應避免使用縮寫。舉例來說, “should not” 和 “shouldn’t”,“should not” 較正式。

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,DSE英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業

