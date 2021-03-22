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印度官員斥破爛牛仔褲邪惡 網民出圖反駁（附組圖）

環球社會熱點 15:30 2021/03/22

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時裝打扮各有喜好，不少人對破爛而且有穿窿的牛仔褲情有獨鍾，在年青人族群中深受歡迎。但印度卻有官員認為，破爛牛仔褲非但不是合適的穿著，更是邪惡的來源。言論隨即受到各方猛烈批評，不少網民以照片反諷官員，但官員至今仍未就事件公開道歉。

英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題 【下一頁】

新任北印度烏塔拉坎德邦（Uttarakhand）首長拉瓦特（Tirath Singh Rawat）上周受訪時表示，早前在飛機上遇見一位照顧著兩名小朋友﹑穿著膝蓋有破爛牛仔褲及靴子和佩帶多款手鐲的女子。雖然未有公開姓名，卻直斥對方身為非牟利團體的經營者，穿著膝蓋破爛牛仔褲在社會上行走，又有小朋友件隨左右，質疑她到底可以灌輸甚麼觀念。

身為總理莫迪（Narendra Modi）黨友的拉瓦特更指，破爛牛仔褲就是邪惡的象徵，批評容許子女穿著的家長，而且特別表明是容許女性著破爛牛仔褲的家長。拉瓦特譴責印度人「追求裸露」（running towards nudity），而外國人卻穿著正常地做瑜珈。

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拉瓦特的言論一出，惹來印度國內猛烈批評，更觸發網民激烈反應。國會反對派發表聲明，要求拉瓦特選擇向全印度的女性道歉或是辭職。一眾女網民紛紛貼出自己穿著破爛牛仔褲的照片，反駁拉瓦特的言論，稱印度發生更差勁的事卻不見他發聲，有人更諷刺地寫上「破爛牛仔褲比破爛腦袋好」（Ripped jeans  anyday better thand ripped brains）。

同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版） 【下一頁】

至上周五，拉瓦特仍拒絕道歉，只表示若發言有冒犯任何人感到抱歉，表明並非打算不尊重任何人，而且每人都有穿著選擇的自由。

責任編輯：吳漢培
 

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