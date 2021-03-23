【智取英文@iM網欄】4大重點 提升IELTS作文表現

除了DSE 的英文外，IELTS 也是近來愈來愈流行的 無論是大學生要exchange、報working holiday/海外internship、甚至移民也要證明自己英文的能力，而 IELTS 就是國際應可的考試。

一般而言，在9分滿分的IELTS，6分或7分是普遍院校接受的成績，但是從寫作這個單項來看的話，同學要想取得6分或7分算是比較難的 而IELTS 的評分標準與DSE 也要略不同

同學可以針對以下4個部份提升自己的表現:

1. Task Response （主題回應）

2. Coherence and cohesion（連貫與銜接）

3. Lexical resource （詞彙資源）

4. Grammatical range & accuracy （語法範圍和準確性）

考IELTS Writing 都有小小format 可以跟的

你應該有4-5個段落，這樣可以確保有2-3個正文段落。每個段落只有一個中心主題，使用一系列鏈接詞，避免出現錯誤，尤其是在鏈接單詞時。

希望以上既 tips 可以幫到大家，唔好忘記Spencer Sir 都有IELTS 班可以上，有興趣既都可以留意一下！

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。 Facebook 專頁：Spencer Lam English Team 網頁: https://spencerlam.hk

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