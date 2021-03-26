【陽光旅途@iM網欄】越南胡志明市 平凡中的不平凡（上）

越南是個正在急速發展的國家，很多人都覺得越南會是一個取代中國成為世界工廠的地方。的確越南擁有著許多優秀的條件，他的工資成本約為中國的一成，而出產的品質已經接近中國；而且越南人口平均年齡相對年輕，勞動力充足。近年獲多國商人垂青，紛紛前往考察發展。筆者亦於數年前前往第一大城市胡志明去參觀考察一下。由於工作上的關係，我有一些朋友在當地。於是就找到明哥為我作響導。

▲ 中央郵政局

▲ 仿照巴黎聖母院的紅教堂

胡志明市原名西貢，是一個中央直轄市，大部分的代表性建築物及景點都相距不遠，非常方便。第一站先去了西貢中心郵政局。郵局建於 1886是胡志明市在法國統冶期間最早郵局。有傳是由艾菲爾所設計的。走進大樓內，會發現內部的裝飾洋溢着當時歐洲的風格，高聳的拱頂加強了中央的空間感，現在的櫃檯仍提供正常的郵政服務。在門口的兩旁是一些賣紀念品的地方，都塞滿著遊客。走到郵局對面，就是模仿巴黎聖母院而建的紅教堂，教堂建於1863年，所有的紅磚都是從法國進口的。這兩個建築物已成了胡志明的地標。正當準備跟明哥去下一個景點的時候，發現路邊有幾個穿著傳統服裝的少女，是當地的學生，站在繁忙的街道上輕鬆的說笑聊天，使人眼前一亮。這些傳統服裝據說是從中國旗袍改變而來，叫做“AO DAI”。上身比較緊，兩邊開高叉，配以寬鬆的長褲，更能使嬌小玲瓏的身段顯得特別優美。現在初中學生開始，都以此作為校服。

▲ 少女學生穿着國服AO DAI

▲ 法式建築市政廳

離開中央郵政局不遠，可以到達典型法國宮殿式的市政廳，現在仍是政府的辦公機構。市政廳門前樹立了胡志明先生的銅像，而在正前方中間是一條畢直的大道，兩邊是行車馬路，中間是長型的廣場。在廣場上能看到胡志明市第一高樓262米高的金融塔，可能由於兩旁都是矮矮的民居，好像反而顯得這座大廈有些格格不入的感覺。另一法國風格的是胡志明歌劇院，建於 1897年，曾是越南戰爭時期的越南共和國下議院，統一後才變回歌劇院。如果喜歡夜生活的朋友，晚上可入場觀看有越南太陽馬戲團之稱的AO Show。

▲ 金融塔

▲ AO Show的表現場地－歌劇院

▲ 民居二樓的咖啡店

胡志明市的標誌性建築物，大都是法國殖民時期的建築，這些建築物當然漂亮非常，但更吸引我的，卻是一些平凡的民居。這些民居都是三、四層高，有點像我們的唐樓，帶著點殘舊，但卻有一種說不出的韻味！特別是一些在二樓改建成為咖啡廳，坐在靠窗的位置，一邊呷著加上煉奶的越南滴漏咖啡，一邊看著街上的行人車輛，感受到這個平凡城市，絕對是一個不平凡的體驗。

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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