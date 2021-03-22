【港股追蹤】潤啤去年多賺近6成 每股派末期息0.13元人民幣

華潤啤酒（00291）公布業績，去年內公司股東應佔綜合溢利按年增59.6%至20.9億元人民幣，每股盈利為0.65元人民幣，末期息派0.131元人民幣，全年共派息0.259元人民幣。潤啤跌3.7%，收報59.4元，成交5.4億元。

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去年受疫情影響，潤啤的綜合營業額按年跌5.2%至314.5億元人民幣；毛利按年跌1.2%至120.8億元人民幣，整體毛利率及每千升平均毛利分別按年升1.6個百分點及1.7%。期內，潤啤的整體啤酒銷量按年跌2.9%，但受惠於集團推動決戰高端、「五點一線」落地及2019年引入國際啤酒品牌喜力，去年次高檔及以上啤酒銷量達14.6億升，按年增長11.1%，使產品結構進一步提升，並帶動平均銷售價格，整體平均銷售價格按年下跌2.4%。

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截至今年2月，首兩個月的整體銷量大致恢復至2019年同期的水平，而次高檔及以上啤酒的銷量亦取得雙位數增長。

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