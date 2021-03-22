2020/21稅務年快結束！認識「扣稅三寶」齊做慳稅市民

2020/21課稅年度即將結束，各位納稅人是否準備好報稅? 不妨趁3月底前多了解「扣稅三寶」，尋找合適自己的產品!

「自願醫保（VHIS）」是獲政府認可的醫療保險計劃，每年每名受保人最高可達8,000元，為親屬購買VHIS亦可獲稅務優惠，人數不設上限。指明親屬包括配偶、配偶年滿55歲或傷殘的父母、祖父母或外視父母、子女或兄弟姐妹（需未年滿18歲、或年滿18歲，但未滿25歲，並仍在就學等）。

「合資格延期年金（QDAP）」及「可扣稅強積金自願性供款（TVC）」均旨減輕市民稅務負擔的同時，可提早部署退休儲蓄。前者是指投保人的供款需經過一段累積期，到退休時或臨近退休時才可定期提取；後者TVC則就原有MPF扣稅措施擴至自願性供款，打工仔只需要額外開設一個新的MPF稅務帳戶，稱為「TVC帳戶」，只要向該帳戶直接作出供款，才可享有扣稅優惠。

怎樣把握投保時機? 一文看清購買產品、報稅等注意事宜：【下一頁】

另外， 兩者合共可獲6萬扣稅上限。若市民買齊「扣稅三寶」，最高可獲6.8萬扣稅額，達17%稅率，變相可減免11,560元稅款。

更多詳情：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐