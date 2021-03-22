【虛擬銀行】眾安商業銀行今日正式推出商業銀行 　擬打入中小企市場

▲ 眾安銀行宣佈，今日正式推出商業銀行，並向客戶提供無抵押商業貸款產品「ZME循環貸」。

眾安銀行宣佈，今日（22日）正式推出商業銀行，為香港成立或註冊公司提供全方位服務，包括港元、人民幣及美元儲蓄賬戶、定期存款、轉數快（FPS）、跨境轉賬和無抵押商業循環貸款產品「ZME循環貸」等服務。

眾安銀行推出開業一周年生日優惠，詳情可見﹕【下一頁】

眾安銀行商業銀行曾於去年4月7日啟動試業，期間獲得用戶正面意見。行政總裁許洛聖表示，中小企受業務規模限制，在開戶及借貸較易遇到困難，料眾安商業銀行可降低銀行服務門檻，解決中小企營運需求。

該行稱，眾安商業銀行最快一周內便能完成開戶程序，開設儲蓄戶口服務費劃一為1000元，不設最低存款額。

眾安亦指，為幫助中小企，現時ZA Bank商業銀行推出幾項優惠。從今年6月1日至12月底期間，成功開戶用戶可獲豁免2021年全年匯入匯款手續費。另外，從今日至6月22日起，首100名成功開戶的用戶可獲得0.5%的「ZME循環貸」減息優惠，並獲20個ZA Bank零售銀行的開戶邀請碼，被推薦人憑邀請碼可享3個月3%的港元定期存款加息券，存款上限為5萬元。

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編輯﹕賴奕羚