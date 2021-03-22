【公屋裝修】年輕愛侶花40萬裝修　築人生第一個愛巢　443呎公屋變日式療癒家居

根據房屋委員會公布截至去年12月底數據顯示，公屋輪候時間需要5.7年。獲得屬於自己的一所公屋絕對是人生一大樂事，想必會為自己「小天地」加以粉飾。是次裝修單位位於粉嶺，以大約40萬完成整個裝修工程，屋內傢俱一切訂做。單位裝潢走無印風格，以木色和白色為主，為單位帶來舒服和簡潔。

是次裝修個案，位於粉嶺華明邨，屬於Y3型大廈設計，實用面積為443呎，兩房一廳，屋主是一對年青人，單位是自置的，因準備結婚而重新裝修。在裝修前他們主動向設計公司提出單位走無印風格。

物盡其用 收納為主

收納問題一向都是所有業主的煩惱，小單位更是如此，如何物盡其用絕對是對設計師一大考驗。單位裝修前，單位比較混亂而且有不少物件都放在大廳。戶主希望經裝潢後，房屋能有更多儲物空間，因此設計師應戶主要求，在收納空間上也花了不少心思。不論大廳、房間、廚房，甚至廁所經裝修後都增加了收納的地方。

以大廳為例，屋主不希望在還未進入單位時已經能看見餐枱，設計師在大廳門口旁邊增設屏風，而設計期間屏風下面有一個較大空間，因而把其空間加建成鞋櫃，大大增加單位的收納空間。

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在房間方面，雖然兩房的設計都稍有不同，一房需要雙層床，一房則不用。但兩房共同之處同樣需要增設了不少儲物空間，例如地台、大櫃等。這正正方便了一眾有很多物件但住在小單位的人士。

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但在設計單位裝修過程時，傢俱的尺寸大大局限單位的擺位，設計師唯有把每一尺的空間都準確計數，才能製造出較多的收納空間，因此全屋的一切傢俱都需要訂做出來，以確保物件的擺放準確無誤。

廚房設獨特空間晾衫

廚房與晾衫本應風馬牛不相及，但經設計公司改裝後，兩者卻能互相兼融。沒想到吧！

Y型單位的晾衫位置原於窗外，屋主認為室外晾衫比較骯髒，故希望設計單位時能在室內晾乾衣服。設計師發揮其小宇宙，特別把廚房間開，加上一對門以及緊玻璃做分隔，減低煮食後的油煙所帶來的影響。其次廚房亦特以玻璃設計，增加廚房內的透光度。

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設計資料及圖片提供：創城設計裝飾工程公司

設計公司：創城設計裝飾工程公司

具體費用： 清拆$30000 木工連木門料 $45000 泥水連磚料 $65000 水電工 $55000 鋁鋼及玻璃工程 $45000 油漆 $35000 其他 $12000 傢俬連雜項 $108000 =$395000

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責任編輯：羅浩濂