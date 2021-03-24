比較合資格延期年金保單　留意3大關鍵

根據香港統計處數據顯示，香港女性和男性的平均預期壽命分別為88歲和82歲。如果以65歲為退休年齡計算，香港人大約有20年的退休生活。想退而無憂，便要趁早做好規劃和儲備。合資格延期年金保單（QDAP）就是其中一種用作退休規劃的保險產品，可幫助投保人把累積的儲蓄轉化為在一段時間內的穩定收入。

不同保險公司、不同的QDAP產品，各有賣點，投保人作比較時，可以參考甚麼指標呢？



1. 內部回報率（Internal rate of return，IRR）

IRR可解作年度化後的回報率，即是把年金的全期保費和收入化作年度回報來計算。一般而言，IRR愈高，代表投資的回報愈大。QDAP的產品小冊子會列出兩個IRR，分別是保證IRR及總IRR，前者是保險公司在保單合約上承諾提供的保證回報率，後者則包含非保證部分計算所得的回報率。

年金的累積期、年金期、受保人年齡、保單貨幣、保費付款方式等因素都會影響IRR，大家可透過產品小冊子來查閱不同產品就相同例子所反映的IRR，從而作出比較。投保前亦可參考利益說明文件中的個人化IRR，以便更準確地評估預期回報率。

2. 分紅實現率（Fulfillment Ratio）

大部分的QDAP產品所派發的年金金額都包含非保證回報，那投保人應如何估算QDAP產品的非保證回報最終能否實現？分紅實現率正是一項具參考價值的指標。

如果分紅實現率等於100，代表保險公司能夠完全兌現當初承諾的非保證回報。相反，如果分紅實現率低於100，即代表保險公司未能夠完全兌現。而當分紅實現率高於100時，即代表保險公司甚至兌現到高於當初所作出的承諾。分紅實現率只適用於有非保證回報的產品，投保人可以於保險公司的網頁搜尋相關產品的分紅實現率。

3. 供款年期

QDAP是一種長期保險產品，提早退保或終止保單都可能會導致財務損失，尤其在保單生效的初期退保，收到的退保金額可能會大幅低於已付保費。投保時別忘記考慮自己的流動現金需要和持續供款能力。想知道萬一將來需要退保以應付不時之需，可以取回多少金額，可於利益說明文件中查閱包括保證回報及非保證回報在內的退保價值，或於產品小冊子中查閱首年退保金額佔已付保費的百分比，早作預算。

3月底稅季完結日即將來到，投保人想趕及在2020/2021稅務年度享有稅務優惠，就必須在2021年3月31日稅季完結前完成投保，否則就要等待下個稅務年度才可扣稅。投保前緊記，每個人的投保目的和個人狀況都不同，選擇產品時不應單純比較不同保單的回報，而應該同時考慮不同保單的特點及評估個人需要，包括你的流動現金需要、供款期及年金領取期的長短是否符合你的預期人生規劃等，以免倉促地作出不適合自己的投保決定。想了解更多選擇QDAP的注意事項，可瀏覽保險業監管局的QDAP專頁：https://www.ia.org.hk/tc/qualifying_deferred_annuity_policy/how_to_choose.html。

（資料由客戶提供）