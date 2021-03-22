買iPhone 12不附送充電器 巴西向蘋果徵千萬港元罰款

蘋果於去年推出iPhone 12系列機款，不過表示因環保因素，為減少碳排放量和稀土金屬等原物料的使用，隨機不再提供充電器予買家。近日外媒報道，巴西消費者保護監管機關就指，蘋果涉違反消費者保障法例，對蘋果徵收1054萬巴西雷亞爾（約1494萬港元）的罰款。

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綜合外電報道，巴西消費者保護監管機關Procon-SP於去年12月指，蘋果必須向有需求的iPhone 12買家提供充電器。但蘋果回應稱，大部分客户早已有擁有充電器，在新機包裝盒中再給予充电器並無必要。至上周五，Procon-SP以蘋果未有就取消附贈充電器提供合理解釋為由，對蘋果徵收約1494萬港元的罰款。

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另外，Procon-SP亦指控蘋果在廣告中誤導大眾、銷售裝置有缺陷等，包括iPhone的防水性能不足。Procon-SP聲稱，即使這些設備在保修期內，蘋果仍拒絕為那些遇水而受損害的iPhone客戶維修設備。外媒提到，蘋果目前可再提出上訴，蘋果則對被罰款一事尚未有所回應。

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責任編輯：陳楚琨

