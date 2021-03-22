【健身業】健身室屢次被勒令停業　首推健康認證計劃　評估場地換氣量、社交距離

▲ 健身業界今日推出「SafeFit100健康認證計劃」，希望可以為香港健體行業訂立安全健康標準。

健身業界今日推出「SafeFit100健康認證計劃」，希望可以為香港健體行業訂立安全健康標準，將會評估場地的社交距離、顧客數目限制、換氣量等。

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香港專業健體從業員聯會、國際康體專才培訓學院及香港健身及康體聯盟共同推出獨立非牟利的SafeFit100健康認證計劃，由獨立督導委員會負責管理，希望在疫情下的健康保障。業界指其評估標準比政府要求的防疫措施更嚴謹，冀市民大眾可放心信賴。

SafeFit100認可的健體設施均須符合包括社交距離、顧客數目限制、換氣量、員工檢測、佩戴口罩及消毒等嚴格要求。為提升透明度，認證計劃亦會指出相關場所的衛生和安全措施之不足，又會因應疫情發展，不時檢討已實施的衛生和安全措施。

PURE集團聯合創辦人及行政總裁兼香港專業健體從業員聯會主席Colin Grant希望，SafeFit100同時向香港政府和政策制定者證明，業界已採取嚴格防疫措施及流程，減少潛在的疫情爆發風險，並以社群的身心健康為重，確保疫情期間健體場所能持續安全地營業。

SafeFit100認可的健體場所須貼有認證貼紙和海報，負責人亦會獲發數碼認證貼紙及橫幅以於網站和社交媒體使用。SafeFit100.com網站亦會顯示已獲認證的健體場所。

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責任編輯：葉泳珊