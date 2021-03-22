【小米1810】小米下周一舉行 春季新產品發布會 有網民猜測會推出...

小米(01810)董事長雷軍昨晚在微博上發文稱「BIG NEWS，明天見。」。小米手機微博也表示「明早十點，不見不散。」有網友猜測公司今日有新產品發布。小米手機官方微博公布雷軍所預告的重大消息，便昃將於下周一（29日）舉行春季新品發布會。憧憬有新型號手機推出，小米今日造好，截至下午2時報27.05元，上升3%。

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至於是甚麼新產品，有網民推測公司或即將發布小米「超大杯」小米11 Pro手機。數周前，小米亦曾舉行產品發布會，推出配備驍龍晶片的小米S10，產品較早前以3,299元人民幣的定價開售。

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另外，交銀國際發表研究報告表示，預計小米去年第四季度總收入按年增長29％至727億元人民幣，智能手機增長仍是主要盈利驅動力。基於明年預測市盈率22倍，維持小米「買入」評級，目標價33港元。交銀維持小米2021及2022年智能手機出貨量1.9億及2.08億部的預測，考慮去年下半年基數較高，預計2021財年下半年按年增速將有所放緩。繼公司近期智能手機市場份額提升後，預計市場關注重點將轉向智能手機產品組合升級和互聯網服務增長。

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