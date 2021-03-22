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【Tesla】涉收集個人數據　中國政府禁Tesla進入及停放軍事敏感區域

科技 14:30 2021/03/22

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外媒引述消息指，中國政府全面禁止裝設有全方位相機等拍攝組件的Tesla電動車，駛入或停放在敏感區域。

電動車廠商Tesla日前傳出涉利用車內攝像頭監控車主，引起私隱安全疑慮。其後外媒引述消息指，中國的網絡上出現了疑為軍區告示的相片，當中提及為確保軍事機密安全，裝設有全方位相機等拍攝組件的Tesla電動車，將全面禁止駛入或停放在敏感區域。Tesla其後發表聲明，強調Tesla用戶使用的車輛，不存在透過車內攝錄機侵犯用戶個人私隱的行為。

【電動車】Tesla電池組成本較同業低24%　競爭對手在10年內難以超越

【Tesla】馬斯克：Tesla Cybertruck新動向　最快於4月公布

華爾街日報引述消息人士指出，中國政府針對Tesla旗下產品，進行安全審查後發出命令。內地官員擔心Tesla車輛鏡頭可以連續記錄影像，並且可以記錄下時間、地點等資訊，且還可與用戶的手機進行連線，取得手機內的聯絡人資訊等，或會將某些敏感資訊被傳送到美國政府手上。

因此，內地政府現時已告知政府機構僱員不要再駕駛Tesla上班，同時也被要求Tesla的車輛被禁止駛入軍事敏感區域，甚至連工作人員的住所也不能。

對於相關消息，Tesla並沒有過多評論，只向華爾街日報表示，該企遵守中國的法律法規。而Tesla創辦人Elon Musk出席中國發展高層論壇年會時也表示，不會向美國政府提供數據，而且如果Tesla生產的電動車被用於間諜活動，Tesla將會被關閉。

【網絡保安】矽谷初創15萬個監控鏡頭遭入侵　Tesla上海工廠、醫院、監獄全部淪陷

責任編輯：曾曉汶

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