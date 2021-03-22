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AlipayHK用戶今起　可藉「易乘碼」掃碼搭港九小輪

理財智慧 15:10 2021/03/22

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電子錢包AlipayHK今日（22日）宣佈，正式進駐港九小輪。從即日起AlipayHK用戶可使用易乘碼（EasyGo）以「掃碼」方式乘坐港九小輪，往來中環與南丫島或坪洲離島。

港九小輪轄下往返「中環-榕樹灣」、「中環-索罟灣」和「中環-坪洲」航線指定碼頭均試行使用易乘碼付款，船票分為成人、小童及長者3種，暫時僅支持單程票。用戶首先打開AlipayHK應用程式的易乘碼介面，然後選擇相應的票船種類，最後以「掃碼」方式繳付相關船費。同時，各相關碼頭均已安裝可提供AlipayHK「掃碼」付費的閘機，並張貼了顯眼標示，方便用戶識別相關閘機。

繼今年1月底以來，先後接入港鐵、九巴和富裕小輪等公共交通工具後，AlipayHK今日宣佈正式進駐港九小輪。從即日起，AlipayHK用戶可使用易乘碼（EasyGo）以「掃碼」方式乘坐港九小輪，往來中環與南丫島或坪洲離島，為出行提供多一種流動支付的選擇，既方便市民，亦進一步推動智慧出行的發展。

 

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責任編輯：黎淑雯

支付寶 港鐵 九巴 港鐵 易乘碼 交通 船票

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