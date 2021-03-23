【異動股】中國升海斥1973萬元人幣購電商公司51%股權　午後復牌升逾6成

▲ 中國升海1676潛在收購電商業務 午後狂升8成、3日累升兩倍

中國升海 （01676） 急升近42%後，中途停牌，停牌前報3.77元。該公司中午發通告指，將收購從事通過線上零售店鋪销售家居產品的信滔投資（目標公司）51%股權，代價1973.7萬元人民幣，將以現金支付。中國升海午後復牌，最新報4.3元，升62%，成交額2957萬元，盤中曾高見4.58元。

目標公司去年首10個月除稅及非經常性項目後溢利為332.7萬元人幣。

中國升海於上周四起股價急升，中國升海於昨日（22日）發表自願公告，稱公司正與獨立第三方討論潛在收購電商業務，一旦落實會成為公司須予公布的交易。中國升海表示，目前並未就收購電商業務達成任何重要條款，不一定會落實，予投資者買賣時審慎行事。

中國升海昨日午後最高逾一倍，高見3.03元，全日收報2.66元，升95.6%。中國升海較上周三收市價0.81元，股價3日間累升逾兩倍。

中國升海本月中發出盈警，料去年轉盈為虧，由2019年賺3100萬元人民幣，轉錄虧損至少2000萬元人民幣。中國升海主營銷售乾海產品、藻類產品及菌類產品以及海洋休閒產品。

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編輯：麥德銘