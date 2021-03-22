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【5G】和記電訊支援落實5G應用　古星輝：料5G手機價將低於4G

科技 13:35 2021/03/22

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右起：和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝、文華國際聯合創辦人及董事總經理關德英、保華建業集團行政總裁（執行董事）李恒頴指出，5G可配合不同技術，解決各行業痛點。（湯炳強攝）

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，亞太區在5G發展及應用較歐美更快，該公司除了會協助港企了解及研發不同的5G應用外，亦會借鏡內地及南韓等國家，緊貼5G發展趨勢。

5G網絡早於去年4月起覆蓋本港，為消費者及企業提供高速和低時延的5G體驗。古星輝透露，5G在企業應用上有不同潛力，可配合不同技術解決各行業痛點。

地盤實時傳「實境」　布藝商4K會議洽商

他指出，政府去年推出的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，有助推動5G商業應用方案加快落實。「若單是紙上談兵，企業或未能完全理解5G應用所帶來的效果，而現時已應用5G的企業則可為港企帶來示範作用。」他續指，公司已跨部門合作，為客戶提供5G支援，如協助設計和落實5G應用方案等。

【5G】發揮5G潛力　企業應如何看待邊緣運算

保華建業集團是其中一間獲資助的港企，其5G方案以5G網絡配合混合實境（Mixed Reality，MR）的裝置、雲端及建築信息模擬（BIM）技術，為地盤現場作模型投影、資訊註釋、遙距支援、視像會議及培訓等應用。其行政總裁（執行董事）李恒頴指出，5G網絡可令辦公室與地盤實時傳輸檔案，雙方亦可實時量度及處理修正。

他認為，5G應用有助辦公室和地盤的員工清楚施工情況，增加協調並減少出錯。李另指，以往員工需經培訓後，才能從2D圖看出立體的建築，現時卻可藉混合實境等技術呈現。

另一獲資助的港企文華國際，專營絲綢及高端梭織面料印染和布藝設計。其聯合創辦人及董事總經理關德英表示，由於疫情影響，公司無法如常派員到外地與客戶見面。因此，藉5G網絡與客戶進行4K視像會議，讓客戶清晰看到布料紋理。

她坦言，在改用視像會議等會面方式，員工都可輕易應對。而公司為提升拍攝質素，亦購入較高階的相機器材，並讓員工提升攝影技巧。

雲端技術令5G手機價　低於4G

談及企業投資5G應用，關德英鼓勵業界善用科技，以縮短生產周期及減低營運成本等。她透露，公司期望於未來應用虛擬實境（Virtual Reality，VR），進一步藉科技配合業務發展。

古星輝指出，除了上述的技術應用外，5G配合人工智能及雲端等技術亦有不同的技術特質，以便企業解決行內痛點。他認為，本港製造業較少，而中國在工業4.0等相關發展則較多使用5G技術。而南韓的電子遊戲及手機遊戲日漸有不少虛擬實境技術，而相關技術的手機遊戲更有可能是行內未來的爆發點。他另指出，雲端技術亦可令5G手機的價錢低於4G手機。

談及公司未來發展，古星輝透露集團會安排世界各地的公司合作，共同建立智能港口等5G項目。

記者：楊匡然

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