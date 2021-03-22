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日本自去年2月至今　逾1100間企業申請破產、倒閉

環球政經 16:01 2021/03/22

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新冠肺炎疫情持續，不少企業受影響，接二連三宣布裁員，甚至有公司因而倒閉；自去年2月至今年3月在日本則有逾1100間企業申請破產。

綜合媒體報道，日本東京都及埼玉縣、千葉縣和神奈川縣已解除出前發布的新冠疫情緊急狀態，當地的食肆營業時間可延長至晚上9時。「1都3縣」的緊急狀態由1月8日開始實施，至今持續將近兩個半月，對日本的經濟形成打擊，雖然政府也有發放補貼援助，但依然有不少餐飲業未能靠補助依然存活。

早前，《NHK》曾引述日本市場調查公司—「帝國數據資料庫（TDB）」調查，自去年2月起至3月3日期間，受新冠肺炎疫情而宣告破產、倒閉等企業達1100間。然而，從去年2月到今年的3月，因為疫情易響，而正辦理破產手續企業，已累計超過1100間。此外，也有部分人因疫情，而無法負擔大城市的高生活成本，開始出現向地方流動的現象。

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責任編輯：黎淑雯

 

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