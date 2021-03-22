  • 20°C
香港時間 : 2021322日 (一) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

薩爾瓦多衝浪運動員慘被閃電劈死 原有望角逐東奧

環球社會熱點 14:48 2021/03/22

分享：

日本東京奧運將於今年夏天舉行，各國運動員正加緊訓練。中美洲國家薩爾瓦多衝浪運動員迪亞茲卻在訓練期間，意外身亡。她被突如其來的閃電劈中，搶救無效後死亡。據悉她將代表薩爾瓦多競逐東京奧運參賽資格。薩爾瓦多衝浪協會對事件表示遺憾。

日本擬限制各國出席要員人數  【東京奧運】

意外身亡的迪亞茲（Katherine Diaz）是薩爾瓦多頂級點擊衝浪手，年僅22歲。她上周五（19日）在居住城市EL Tunco小鎮附近的海上練習時，被閃電擊中。急救員在海灘為她進行急救，但最後仍宣佈不治。西班牙媒體AS指，當時天氣晴朗，風暴是突如其來的，但似乎亦未有很多閃電，對意外的發生感到驚訝。

薩爾瓦多衝浪協會於社交平台發表聲明確認事故，並形容迪亞茲是「偉大的戰士」（great warrior），全國都為她的離世感到哀傷（mourning）。 國際衝浪協會亦在Facebook上發文，向迪亞茲表示敬意。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據悉，迪亞茲正為5月在薩爾瓦多舉行的ISA世界衝浪比賽備戰，該比賽為東京奧運的預選賽。迪亞茲除了是一名衝浪運動員外，還是一名廚師，已開設個人餐廳。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【阿斯利康疫苗】英國接種計劃恐遲2個月 歐盟再禁出口（第二版）
今日
【阿斯利康疫苗】英國接種計劃恐遲2個月 歐盟再禁出口（第二版）
美防長突訪阿富汗 料商討駐守美軍去留
今日
美防長突訪阿富汗 料商討駐守美軍去留
【新冠疫苗】不只對新冠肺炎有效 疫苗技術或可抗癌
今日
【新冠疫苗】不只對新冠肺炎有效 疫苗技術或可抗癌
特朗普痛斥拜登邊境移民政策 狠批「做嘢唔經大腦」
今日
特朗普痛斥拜登邊境移民政策 狠批「做嘢唔經大腦」
【阿斯利康疫苗】印度國內疫情嚴重 延遲交付三國疫苗
今日
【阿斯利康疫苗】印度國內疫情嚴重 延遲交付三國疫苗
運動 運動員 廚師 東京 日本 薩爾瓦多 中美洲 海灘 餐廳 運動

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間15:00）

下一篇文章

英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證
【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間15:00）
【阿斯利康疫苗】德國挪威專家聲稱 發現血栓成因
【阿斯利康疫苗】德國挪威專家聲稱 發現血栓成因
據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐