薩爾瓦多衝浪運動員慘被閃電劈死 原有望角逐東奧

日本東京奧運將於今年夏天舉行，各國運動員正加緊訓練。中美洲國家薩爾瓦多衝浪運動員迪亞茲卻在訓練期間，意外身亡。她被突如其來的閃電劈中，搶救無效後死亡。據悉她將代表薩爾瓦多競逐東京奧運參賽資格。薩爾瓦多衝浪協會對事件表示遺憾。

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意外身亡的迪亞茲（Katherine Diaz）是薩爾瓦多頂級點擊衝浪手，年僅22歲。她上周五（19日）在居住城市EL Tunco小鎮附近的海上練習時，被閃電擊中。急救員在海灘為她進行急救，但最後仍宣佈不治。西班牙媒體AS指，當時天氣晴朗，風暴是突如其來的，但似乎亦未有很多閃電，對意外的發生感到驚訝。

薩爾瓦多衝浪協會於社交平台發表聲明確認事故，並形容迪亞茲是「偉大的戰士」（great warrior），全國都為她的離世感到哀傷（mourning）。 國際衝浪協會亦在Facebook上發文，向迪亞茲表示敬意。

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據悉，迪亞茲正為5月在薩爾瓦多舉行的ISA世界衝浪比賽備戰，該比賽為東京奧運的預選賽。迪亞茲除了是一名衝浪運動員外，還是一名廚師，已開設個人餐廳。

責任編輯：李俊儀