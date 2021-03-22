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惠理推價值黃金基金　入場費100萬美元

股市 13:24 2021/03/22

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惠理聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海

惠理 （00806） 宣布，今日在港推出價值黃金基金，價值黃金基金旨在通過投資實物金條，提供緊貼跟踪倫敦LBMA黃金價格的投資回報。該基金的過往一年跟踪誤差僅為0.04%，目前提供港元及美元兩個貨幣類別，最低認購金額為800萬港元100萬美元，認購費最高為認購金額的5%，管理費每年0.4%。

基金在今日推出時，已吸引來自高資產淨值及機構投資者約600萬美元的投資。 惠理指出，盡管巿場充斥不同層面的地緣政治風險及投資環境充滿挑戰，黃金往往是一種重要的避險資產。黃金同時被用來對抗通貨膨脹。惠理認為在投資組合中配置部分防守型資產，如黃金，是審慎的做法。

惠理基金董事總經理兼亞太區分銷業務主管曾德明表示，黃金通常具有儲存價值，守護財富，是另類貨幣資產。黃金亦可用於對沖通脹和貨幣風險，因其稀缺性和不可複製的特性使其能夠長期保持相對穩定的購買力。值得一提的是，鑑於其獨特的投資特性，通常影響金價的風險因素與影響其他資產的因素有很大的區別。因此，黃金的價格走勢經常異於其他傳統金融資產類別，如債券、股票等的表現。黃金與其他投資工具的相關性低，是投資者在考慮投資組合多樣化具潛力的工具。

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編輯：吳敏芳

港股 惠理集團（00806） 黃金 金價

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