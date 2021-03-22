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【逆市擴展】凱悅擴大亞太區市場佈局　即將有4酒店品牌開業

商業 13:50 2021/03/22

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凱悅酒店集團逆市下持續擴展，集團於全球第1,000間凱悅旗下酒店「阿麗拉納帕穀（Alila Napa Valley）」在美國加利福尼亞州聖海倫娜市正式開業。除此之外，凱悅也持續強化阿麗拉品牌在亞太地區的影響力，預計在該地區開設的阿麗拉品牌酒店總數在今年將累計超過20間。

【逆市擴展】越南嬰兒奶粉商機大　明治當地設新公司加強業務

凱悅酒店集團指，計劃今年在全球主要市場推出多家新開酒店，在亞太地區即將開業的旗下品牌酒店，包括：

１）位於中國北京的「長城腳下的公社」，隸屬凱悅臻選酒店品牌，目前正進行大規模重新裝修，預計將在2021年4月以全新面貌迎接賓客。酒店共有175間客房，其中包括36棟別墅。

２）位於印尼巴厘島的「巴厘島安達仕酒店」，有149間客房、套房和別墅，預計將於4月亮相于巴厘島著名度假目的地沙努爾的核心地段。

３）位於澳州墨爾本的「墨爾本凱悅尚萃酒店」，坐落市中心黃金地段，毗鄰南十字站、墨爾本碼頭及墨爾本會展中心，擁有278間客房，將於2021年下半年開業。

４）位於泰國蘇梅島的「蘇梅島凱悅酒店」，酒店沿私密海岸綫而建，距離機場僅8分鐘駕駛路程，度假村將於2021年中開幕。

【酒店寒冬】旅發局將推新一輪「賞你遊香港」　伸延至酒店業

責任編輯：蘇穎琪

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