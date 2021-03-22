  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務

科技 13:14 2021/03/22

分享：

外電最新引述消息人士透露，LG與潛在買家協商失敗，沒有找到合適的下家接手業務，將直接關閉行動通訊部門。

曾經在手機市場風靡一時的南韓品牌LG，日前傳出正慎重考慮退出手機市場的消息，並研究出售手機業務在內的各種方案。不過據外電最新引述消息人士透露，LG與潛在買家協商失敗，沒有找到合適的下家接手業務，將直接關閉行動通訊部門。

報道指，LG傳出售手機業務消息後，德國車廠大眾汽車（Volkswagen AG）及越南最大民營綜合企業集團Vingroup曾為潛在買家，惟據稱雙方談判失敗。消息人士表示，考慮到LG智能手機僅剩南韓及北美市場，全球市佔率僅約1%，難以找到開出高價的買方。

至於LG上半年的所有新手機上市計劃，亦已遭擱置。包括首款捲屏手機「LG Rollable」也可能也不會進入市場。

據彭博社資料顯示，LG已就旗下手機業務進行多次結構調整。惟自2015年第二季度起，LG手機業務已連續23個季度出現虧損，截至去年第四季度，該部門累計虧損已高達5兆韓元（約350億港元）。

【供應鏈缺貨荒】新iPhone面臨生產中斷危機！全球晶片短缺問題延燒　衝擊三星屏幕供應

【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕

下月通知員工　或分配到家電、汽車零件部門

消息人士還指出，LG內部已得出「很難維持智能手機業務」的結論，目前正在討論內部人員重新部署等問題。LG預計最快會在下月通知員工，關於手機部門業務的決定，相關人員可能被分配到家電、汽車零件或LG能源解決方案等人力需求較大的部門及子公司。

【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199

責任編輯：張寶燕

相關文章

【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
2021/03/19
【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕
2021/03/20
【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕
【供應鏈缺貨荒】新iPhone面臨生產中斷危機！全球晶片短缺問題延燒　衝擊三星屏幕供應
今日
【供應鏈缺貨荒】新iPhone面臨生產中斷危機！全球晶片短缺問題延燒　衝擊三星屏幕供應
【小米春季發布會】小米「BIG NEWS」與造車無關　今月29日有望推新旗艦機
今日
【小米春季發布會】小米「BIG NEWS」與造車無關　今月29日有望推新旗艦機
硬件 科技產品 北美市場 LG 智能手機 南韓

下一篇文章

【蘋果動向】為春季發布會鋪路？蘋果官網停售高配置版21.5吋iMac
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【資訊安全】假冒Android版Clubhouse App出現　內藏木馬
【資訊安全】假冒Android版Clubhouse App出現　內藏木馬
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕
【小米動向】小米11 Pro料3月30日發布　傳後攝3鏡頭配備副屏幕
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【WFH】9GAG全面遙距工作　員工熟悉數碼工具助無縫轉換
【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
【南韓5G不似預期】5G連網不順暢、服務差　南韓用戶提集體訴訟
【黑客入侵】中國黑客組織入侵全球電訊商電腦　偷取5G技術機密
【黑客入侵】中國黑客組織入侵全球電訊商電腦　偷取5G技術機密