【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務

▲ 外電最新引述消息人士透露，LG與潛在買家協商失敗，沒有找到合適的下家接手業務，將直接關閉行動通訊部門。

曾經在手機市場風靡一時的南韓品牌LG，日前傳出正慎重考慮退出手機市場的消息，並研究出售手機業務在內的各種方案。不過據外電最新引述消息人士透露，LG與潛在買家協商失敗，沒有找到合適的下家接手業務，將直接關閉行動通訊部門。

報道指，LG傳出售手機業務消息後，德國車廠大眾汽車（Volkswagen AG）及越南最大民營綜合企業集團Vingroup曾為潛在買家，惟據稱雙方談判失敗。消息人士表示，考慮到LG智能手機僅剩南韓及北美市場，全球市佔率僅約1%，難以找到開出高價的買方。

至於LG上半年的所有新手機上市計劃，亦已遭擱置。包括首款捲屏手機「LG Rollable」也可能也不會進入市場。

據彭博社資料顯示，LG已就旗下手機業務進行多次結構調整。惟自2015年第二季度起，LG手機業務已連續23個季度出現虧損，截至去年第四季度，該部門累計虧損已高達5兆韓元（約350億港元）。

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下月通知員工 或分配到家電、汽車零件部門

消息人士還指出，LG內部已得出「很難維持智能手機業務」的結論，目前正在討論內部人員重新部署等問題。LG預計最快會在下月通知員工，關於手機部門業務的決定，相關人員可能被分配到家電、汽車零件或LG能源解決方案等人力需求較大的部門及子公司。

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責任編輯：張寶燕