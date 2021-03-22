【營商寒冬】疫情打擊持續　調查：25%中小企擬今年裁員

▲ 港企信心疲弱 調查：僅2成估今年可錄增長

疫情嚴重打擊香港企業經營環境，有調查指出本港中小企的營商信心疲弱，僅21%預計今年能錄得增長，同時，有25%中小企表示有意在今年減少人手，僅12%表示會增聘。

澳洲會計師公會今日（22日）發布《亞太區小型企業調查》，訪問亞太11個市場的小企，調查指出，去年僅16%的港中小企有增長，58%的業務錄收縮，表現為區內最差。澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴指出，由中美貿易戰開始，接連出現社會運動與疫情，對本港營商環境帶來衝擊。調查續指出，去年近3成小企已經裁員，僅1成有所增聘，數字顯示去年勞工市場是近年最低迷的一年。

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展望今年，僅21%的本港受訪者預計其業務將在2021年實現增長，這數字遠遜於亞太平均的61%。亞太市場之中，信心最強的為印度（87%）與越南（86%），而中國內地亦錄60%。

而對前景的悲觀預期亦反映在對增聘人手的謹慎態度，僅12%受訪者預計會在今年增聘，25%表示有意在今年裁員，表現均為近10年最負面的情況。陳銘嚴指出，估計短期內小企態度會持續趨謹慎，對勞工市場有壓力。他續提到，香港最新失業率為7.2%，未來走勢視乎疫情，倘疫情波動導致社交距離收緊，勢對中小企造成打擊，有可能將失業率升至7.5%水平，但如果疫情能盡快受控，盼望失業率不再向上。

記者: 周俊霖