  • 19°C
香港時間 : 2021322日 (一) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營商寒冬】疫情打擊持續　調查：25%中小企擬今年裁員

商業 12:58 2021/03/22

分享：

港企信心疲弱 調查：僅2成估今年可錄增長

疫情嚴重打擊香港企業經營環境，有調查指出本港中小企的營商信心疲弱，僅21%預計今年能錄得增長，同時，有25%中小企表示有意在今年減少人手，僅12%表示會增聘。

澳洲會計師公會今日（22日）發布《亞太區小型企業調查》，訪問亞太11個市場的小企，調查指出，去年僅16%的港中小企有增長，58%的業務錄收縮，表現為區內最差。澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴指出，由中美貿易戰開始，接連出現社會運動與疫情，對本港營商環境帶來衝擊。調查續指出，去年近3成小企已經裁員，僅1成有所增聘，數字顯示去年勞工市場是近年最低迷的一年。

【疫市營商】本地長衫零售銷售跌4成　5招應對市場變化

【復活節】Klook Staycation優惠　南洋酒店復活節入住連早晚餐人均346元

展望今年，僅21%的本港受訪者預計其業務將在2021年實現增長，這數字遠遜於亞太平均的61%。亞太市場之中，信心最強的為印度（87%）與越南（86%），而中國內地亦錄60%。

而對前景的悲觀預期亦反映在對增聘人手的謹慎態度，僅12%受訪者預計會在今年增聘，25%表示有意在今年裁員，表現均為近10年最負面的情況。陳銘嚴指出，估計短期內小企態度會持續趨謹慎，對勞工市場有壓力。他續提到，香港最新失業率為7.2%，未來走勢視乎疫情，倘疫情波動導致社交距離收緊，勢對中小企造成打擊，有可能將失業率升至7.5%水平，但如果疫情能盡快受控，盼望失業率不再向上。

記者: 周俊霖

相關文章

【復業無期】派對房間業界要求復業　每間每月蝕3萬元7成結業或轉手
2021/03/21
【復業無期】派對房間業界要求復業　每間每月蝕3萬元7成結業或轉手
【數碼轉型】近7成港企加快數碼轉型　應用雲端技術保護數據
2021/03/21
【數碼轉型】近7成港企加快數碼轉型　應用雲端技術保護數據
【餐飲業】餐飲業現有約25萬人　黃家和：目前僅少於1成人接種疫苗
今日
【餐飲業】餐飲業現有約25萬人　黃家和：目前僅少於1成人接種疫苗
疫情 失業 裁員 失業率 中美貿易戰

上一篇文章

【疫市營商】本地長衫設計師走出框框　設大碼長衫及拼布設計

下一篇文章

【AlipayHK】AlipayHK「易乘碼」進駐港九小輪　掃瞄二維碼往返中環及離島
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆境自強】旅業風光不再　從業員增值另謀出路
【逆境自強】旅業風光不再　從業員增值另謀出路
【疫苗接種】港府研通關增接種誘因　港商傾向打哪款？
【疫苗接種】港府研通關增接種誘因　港商傾向打哪款？
智慧交通基金3月31日接受申請　資助範疇涵蓋創科研究和應用（附申請詳情連結）
智慧交通基金3月31日接受申請　資助範疇涵蓋創科研究和應用（附申請詳情連結）
【麥當勞】麥當勞App每周推優惠　選購指定套餐送可口可樂限量版BIG MAC迷你罐
【麥當勞】麥當勞App每周推優惠　選購指定套餐送可口可樂限量版BIG MAC迷你罐
【網購商機】Carousell單車銷售量大增　去年港售近4萬輛居首位
【網購商機】Carousell單車銷售量大增　去年港售近4萬輛居首位
灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」進一步開放　設大量打卡位（多圖）
灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」進一步開放　設大量打卡位（多圖）