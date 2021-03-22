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【業績│啤酒股】潤啤去年多賺59.6%派末期息0.131元人幣　股價跌逾4%（第二版）

股市 15:37 2021/03/22

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【業績│啤酒股】潤啤去年多賺59.6%　派末期息0.131元人幣

華潤啤酒 （00291） 公布業績，潤啤去年公司股東應佔綜合溢利按年升59.6%至20.94億元人民幣，每股基本盈利0.65元人民幣，潤啤派末期息0.131元人民幣，全年計派0.259元人民幣。潤啤績後跌逾4%，現報59.2元，低見58.3元，成交4.7億元。

華潤啤酒表示，今年首兩個月的整體銷量大致恢復至2019年同期水平，其中次高檔及以上啤酒銷量取得雙位數增長。首席執行官侯孝海表示，今年的啤酒市場好，預期今年整體啤酒市場可回到正常年份的消費狀態，對夏天旺季的銷情充滿憧憬及希望，料將取得良好的增長。他又指，去年銷售單價有個位數的增長，隨高檔品牌的強勁增長，產品單價呈持續上升的走勢。

百威亞太去年少賺近43%，末期息增逾7%至2.83美分，看【下一頁】

期內，潤啤綜合營業額為314.48億元人民幣，按年減少5.2%，主要受疫情影響。毛利按年下降1.2%至120.75億元人民幣，整體毛利率及每千升平均毛利分別按年升1.6個百分點及1.7%。

整體啤酒銷量按年下降2.9%，受惠於集團推動決戰高端、「五點一線」落地及2019年引入喜力國際品牌，2020年次高檔及以上啤酒銷量達14.6億升，按年增長11.1%，產品結構進一步提升，同時帶動平均銷售價格上升，整體平均銷售價格按年下跌2.4%。

去年潤啤關閉4間啤酒廠至70間。管理層表示，闗閉工廠成為常態化的工作，是產能優化的延續，預計未來3年每年關約3至4間啤酒廠。

（更新了管理層言論）

相關文章：【業績│內需股】青島啤酒去年純利增加18%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 華潤啤酒（00291）

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