【業績│啤酒股】潤啤去年多賺59.6%派末期息0.131元人幣　股價績後挫半成

▲ 【業績│啤酒股】潤啤去年多賺59.6% 派末期息0.131元人幣

華潤啤酒 （00291） 公布業績，潤啤去年公司股東應佔綜合溢利按年升59.6%至20.94億元人民幣，每股基本盈利0.65元人民幣，潤啤派末期息0.131元人民幣，全年計派0.259元人民幣。潤啤績前跌3.1%，績後跌幅擴大至半成，報58.5元，低見58.3元，成交3.8億元。

期內，潤啤綜合營業額為314.48億元人民幣，按年減少5.2%，主要受疫情影響。毛利按年下降1.2%至120.75億元人民幣，整體毛利率及每千升平均毛利分別按年升1.6個百分點及1.7%。

整體啤酒銷量按年下降2.9%，受惠於集團推動決戰高端、「五點一線」落地及2019年引入喜力國際品牌，2020年次高檔及以上啤酒銷量達14.6億升，按年增長11.1%，產品結構進一步提升，同時帶動平均銷售價格上升，整體平均銷售價格按年下跌2.4%。

截至2021年2月，首兩個月的整體銷量大致恢復至2019年同期水平，其中次高檔及以上啤酒銷量取得雙位數增長。

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責任編輯︰梁浩碩