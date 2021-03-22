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今日推介龍源電力 | 長和、長實、中海外、中海油、中芯國際最新部署（立即觀看）

股市 12:55 2021/03/22

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恒生指數中午收報28939點，跌51點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介龍源電力 （00916） ，另亦會分析長和 （00001） 、長實集團 （01113） 、中國海外發展 （00688） 、中國海洋石油 （00883） 及中芯國際 （00981） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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