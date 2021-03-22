Dyson將推出全新空氣清新機系列　可智能偵測及分解甲醛

▲ Dyson宣布即將推出Dyson Purifier Formaldehyde系列空氣清新機，可區分甲醛及其他揮發性有機化合物（VOCs），減少空氣污染。

受不少港人歡迎的家電品牌Dyson，最近宣布推出全新Dyson Purifier Formaldehyde系列空氣清新機。該系列空氣清新機配備固態甲醛智能感應器，可有效偵測及分解甲醛，並採用HEPA 13標準全密封過濾系統，阻擋受污染空氣。

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Dyson自2019年推出Dyson Cryptomic（HP06）三合一空氣清新機後，最近終於宣布推出全新Dyson Purifier Formaldehyde系列空氣清新機。該系列採用HEPA 13 標準全密封過濾系統，可阻擋受污染的空氣進入氣流，去除99.95%小至0.1 微米的微粒。

Dyson Purifier Formaldehyde系列產品可精準偵測及分解甲醛，其選擇性催化氧化（SCO）濾網可持續分解甲醛分子，催化濾網配備與錳鉀礦相同結構的特製塗層，捕捉甲醛分子，將其分解成微量的水氣及二氧化碳，而催化物亦可從空氣中的氧氣再生，不斷分解甲醛，用家毋須替換濾網。

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此外，Dyson的甲醛感應器採用電化電池，可避免乾化問題，其智能演算檢視數據及進行區分偵測，可避免與其他VOC混淆。而Dyson Purifier Cool空氣清新機的氣流設計已經過改良，可減輕機器運作時產生的噪音。

官方表示，約在本年5月份在港推出Dyson全新系列空氣清新機，但目前尚未公布有關產品售價，有興趣買家可密切留意日後最新消息！

責任編輯：李寶如