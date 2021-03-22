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【蘋果動向】為春季發布會鋪路？蘋果官網停售高配置版21.5吋iMac

科技 12:45 2021/03/22

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外媒近日發現，繼蘋果早前宣布iMac Pro售完不再生產後，官網上的21.5吋屏幕iMac也被發現被悄悄移除512GB和1TB SSD的可購買選項，似乎暗示新款iMac機型即將登場。

早前不少知名爆料達人紛紛在網絡平台上爆料，指蘋果（Apple）春季發布會將於3月23日舉行，但到現時仍未獲官方確定。不過外媒近日發現，蘋果疑正為春季發布會鋪路。繼蘋果早前宣布iMac Pro售完不再生產後，官網上的21.5吋屏幕iMac也被發現被悄悄移除512GB和1TB SSD的可購買選項，似乎暗示新款iMac機型即將登場。

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蘋果近日動作頻頻，繼在3月初宣布iMac Pro停產，並在周六（20日）也正式在官網上移除iMac Pro產品頁面，昨（21日）也被發現，官網中的21.5吋iMac無法再選配大容量的SSD硬碟，僅提供256GB儲存空間以及1TB融合硬碟兩種選項，27吋版本則未受到影響。

官網中的21.5吋iMac無法再選配大容量的SSD硬碟，僅提供256GB儲存空間以及1TB融合硬碟兩種選項，27吋版本則未受到影響。

外媒The Verge指，現時仍未得知為何蘋果會停售大容量SSD硬碟的21.5吋iMac，有消息指是因為SSD硬碟供應商出現原料短缺的問題，也有消息人士透露蘋果盼能促使消費者購買27吋版本iMac，逐步停售21.5吋iMac，為未來推出iMac做準備。

綜合過去多個外媒消息指， iMac將在今年全面改款，除有新外型設計及採用Face ID臉部辨識，處理器也將全部使用Apple Silicon自研M1芯片。

【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機

責任編輯：曾曉汶

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