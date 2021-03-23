【券商點睇】中資電訊商未完全反映利好因素　對比外國同業有幾抵？

隨着北水逐漸買重中資電訊股，愈來愈多中資券商開始覆蓋電訊運營商。東莞證券首次覆蓋，予中國移動（00941）、中國電信（00728）及中國聯通（00762）「推薦」評級。

【外資動向】北向資金逐步回流Ａ股 外資倉位有甚麼變化？，請按【見下頁】

該行指，從收入角度，前期壓制移動業務每用戶平均收入（ARPU）的因素逐步減弱，隨着5G用戶滲透率的提升，5G用戶較高的ARPU有望驅動運營商移動業務ARPU上行。

同時，三大運營商積極發展產業互聯網業務，收入高增長且營收佔比提升，有望開啟第二個增長點。成本方面，5G網絡共建共享有助降低前期資本開支的壓力，後期維護成本亦進一步降低，促進成本端優化。

【券商點睇】減排變相另一次供給側改革 淘汰產能助水泥漲價，請按【見下頁】

該行比較了國際同業的估值，中國2019年三大電訊運營商的平均EBITDA利潤率為36.5%，美國和歐洲同業的平均值分別為32.2%及35.6%。然而中資營運商的估值卻低一大截，預測市盈率和市帳率均值為9.1倍和0.58倍；反之，美國運營商為31.7倍和2.37倍，歐洲均值為30.5倍和1.71倍。考慮到，中資電訊運營商基本面將有所改進，料估值追落後，甚至提升的空間確實不少。

【延伸閱讀】職場熱話：快踏入三十歲關口 猶豫應否轉行 網友熱烈回應，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛